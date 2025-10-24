Luciana Ronchi uccisa con 14 coltellate l’ex marito davanti al Gip | Sono pentito voglio l’ergastolo

A riferirlo è la legale dell'indagato, che ha anche annunciato di aver preso in considerazione la richiesta di una perizia psichiatrica per il suo assistito. L'avvocata ha infatti spiegato che il 64enne era "finito ai margini" nella sua vita, dormendo in auto e in un dormitorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luciana Ronchi uccisa con 14 coltellate, l’ex marito davanti al Gip: “Sono pentito, voglio l’ergastolo”

Argomenti simili trattati di recente

Luciana Ronchi ha lottato e cercato di difendersi fino all'ultimo. A mani nude, indifesa, mentre l'ex marito Luigi Morcaldi la pugnalava. Un minuto e 16 secondi di terrore: 14 coltellate prima dell'agghiacciante epilogo - facebook.com Vai su Facebook

L'agguato a Luciana Ronchi, quei 76 secondi di terrore: lei ha cercato di difendersi a mani nude mentre l'ex la pugnalava. Il video - X Vai su X

Ha lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate dell’ex: la dinamica del femminicidio di Luciana Ronchi - Un video di una telecamera di sorveglianza ha fornito la ricostruzione dettagliata dell'omicidio di Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a Milano mercoledì ... Si legge su fanpage.it

Luciana inseguita e uccisa dall’ex, 14 coltellate in 17 secondi. Il killer: “Mi è salito tutto il male che mi hanno fatto” - Il femminicidio di Luciana Ronchi, uccisa mercoledì a Milano, è stato ripreso in video da una telecamera di sorveglianza del condominio. Lo riporta blitzquotidiano.it

Femminicidio Luciana Ronchi, oggi interrogatorio dell'ex marito per la convalida del fermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Luciana Ronchi, oggi interrogatorio dell'ex marito per la convalida del fermo ... Lo riporta tg24.sky.it