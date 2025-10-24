Luciana Ronchi massacrata dall' ex marito in 17 secondi Il video choc

Diciassette interminabili secondi. Tanto è durata l' aggressione mortale a Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa dall'ex marito Luigi Morcaldi, 64 anni, sotto casa a Bruzzano, alla periferia nord di Milano, mercoledì sera. La drammatica scena è stata ripresa da una videocamera di sorveglianza della zona. Il filmato è stato acquisito agli atti del fascicolo a carico dell'indagato, accusato di omicidio volontario aggravato. Al momento l'uomo si trova recluso in una "cella a rischio" del carcere di San Vittore, monitorato in via precauzionale. Da una prima visita psichiatrica non sarebbero emerse particolari criticità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Luciana Ronchi, massacrata dall'ex marito in 17 secondi. Il video choc

