Luciana Ronchi l' ex marito Luigi Morcaldi | Sono pentito di averla uccisa voglio l' ergastolo La versione opposta e i dubbi sulla premeditazione
«Voglio l'ergastolo, sono pentito». Luigi Morcaldi non solo ammette le sue responsabilità ma chiede il massimo della pena per il femminicidio della ex. 🔗 Leggi su Leggo.it
Luciana Ronchi ha lottato e cercato di difendersi fino all'ultimo. A mani nude, indifesa, mentre l'ex marito Luigi Morcaldi la pugnalava. Un minuto e 16 secondi di terrore: 14 coltellate prima dell'agghiacciante epilogo - facebook.com Vai su Facebook
L'agguato a Luciana Ronchi, quei 76 secondi di terrore: lei ha cercato di difendersi a mani nude mentre l'ex la pugnalava. Il video - X Vai su X
Luciana Ronchi, l'ex marito Luigi Morcaldi: «Sono pentito di averla uccisa, voglio l'ergastolo». La versione opposta e i dubbi sulla premeditazione - Luigi Morcaldi non solo ammette le sue responsabilità ma chiede il massimo della pena per il femminicidio della ex moglie Luciana ... Si legge su leggo.it
Femminicidio Luciana, l'ex marito in carcere: "Datemi l'ergastolo" - A San Vittore l'interrogatorio di garanzia di Luigi Morcaldi, 62 anni, fermato con l'accusa di omicidio volontario per aver accoltellato l'ex moglie Luciana Ronchi, morta qualche ora dopo in ospedale ... Secondo rainews.it
Femminicidio Luciana Ronchi, oggi interrogatorio dell'ex marito per la convalida del fermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Luciana Ronchi, oggi interrogatorio dell'ex marito per la convalida del fermo ... Lo riporta tg24.sky.it