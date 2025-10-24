Luciana Ronchi l’ex della donna uccisa a Bruzzano al gip | Datemi l’ergastolo
Per il femminicidio di Luciana Ronchi è stato fermato Luigi Morcaldi, il 64enne ex compagno della vittima. “Voglio l’ergastolo, datemi l’ergastolo, sono pentito” ha detto l’uomo durante l’interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore, davanti alla gip Lorenza Pasquinelli. È quanto riferisce la sua legale, Patrizia Iacobino. “Volevo solo spaventarla in modo violento”. Luigi Morcaldi si è “accanito sul viso” di Luciana Ronchi con “14 coltellate”. “Pensavo 2, non ho capito più niente, sono un assassino dottore, queste cose le sentivo in tv”. Sono gli estratti della confessione confusionale del 64enne, che si trova in carcere per aver ucciso mercoledì mattina a Milano la ex compagna dopo una relazione di 44 anni, interrotta bruscamente nel 2022. 🔗 Leggi su Lapresse.it
