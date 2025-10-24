Prevista per oggi la decisione della gip Lorenza Pasquinelli in merito alla convalida del fermo e all’applicazione del carcere per il 64enne Luigi Morcaldi, responsabile del femminicidio dell'ex moglie Luciana Ronchi, uccisa con 14 coltellate sotto casa sua mercoledì mattina a Milano. "Voglio l'ergastolo, sono pentito", è quanto avrebbe dichiarato davanti al gip Morcaldi, secondo quanto dichiarato dalla sua legale, l'avvocata Patrizia Iacobino. Le ultime fasi del femminicidio sono immortalate da un video di sorveglianza del condominio: l'uomo la colpisce, lei si allontana ma poi cade a terra. Morirà ore dopo all'ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Luciana Ronchi, interrogatorio ex marito per convalida fermo. Lui: "Voglio ergastolo"