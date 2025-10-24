Luciana Ronchi convalidato il fermo dell' ex compagno Lui | Voglio ergastolo
Ha deciso di uccidere l'ex compagna con almeno 14 coltellate "dopo un lasso significativo di tempo dalla separazione ed evidentemente vissuto nella palese incapacità di superare il rancore e gestire la frustrazione" e lo ha fatto "con modalità cruente, sprezzanti della pubblicità della situazione e con approccio psicologico evidentemente indifferente ad ogni possibile conseguenza della sua azione". È quanto scrive la gip di Milano Lorenza Pasquinelli nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per Luigi Morcaldi per il femminicidio di Luciana Ronchi. "Voglio l'ergastolo, sono pentito", avrebbe dichiarato davanti al gip Morcaldi, secondo quanto dichiarato dalla sua legale, l'avvocata Patrizia Iacobino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
