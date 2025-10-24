Lucia Annunziata non andrà in Israele con una delegazione Ue

Lucia Annunziata ha deciso di «non partecipare a una missione della delegazione del Parlamento europeo in Israele su invito della Knesset prevista per la settimana prossima», in quanto «la recente approvazione della legge per l’ annessione della Cisgiordania e i continui e indiscriminati attacchi alle Nazioni Unite dimostrano che il Parlamento israeliano non è pronto per parlare di pace». La decisione, ha spiegato l’eurodeputata dem, «è stata presa concordemente con il Pd a livello nazionale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

