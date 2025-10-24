Luci su Mercoledì Cinema Tre film per riflettere su razzismo e ruoli di genere

Si alza il sipario sui “Mercoledì Cinema”. Questa iniziativa ambisce a gettare un fascio di luce sul complesso e vasto tema delle discriminazioni, esplorandone le molteplici sfaccettature e le radici profonde che, a volte in modo palese, altre volte in maniera più subdola e silenziosa, intessono la trama della nostra quotidianità. Il progetto si articolerà in tre serate, ognuna dedicata a una pellicola capace di offrire spunti di riflessione e dibattito sul tema delle discriminazioni in tre declinazioni diverse e potenti: mercoledì 29 American History X: un film crudo e diretto che affronta il tema del razzismo e dell’estremismo politico, mettendo in scena la trasformazione interiore di un uomo e la complessa eredità che le scelte individuali lasciano sulla propria famiglia e comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

