Lucca non è candidato a partire titolare contro l’Inter Corsport

Sabato c'è l'Inter, un appuntamento che il Napoli non può fallire, ma intanto lo spogliatoio è ancora in emergenza. Non si sa se Hojlund sarà pronto a scendere in campo dal primo minuto e allora Conte deve pensare ad ogni possibile soluzione per portare a casa una vittoria. Secondo il Corriere dello Sport, dopo due sconfitte di fila il tecnico non sceglierà di affidarsi ancora una volta a Lucca prima punta, ma potrebbe scegliere per la soluzione falso nueve. "Contro il Toro e il Psv, al posto di Rasmus, il signor Antonio s'è affidato a un altro centravanti vero, di ruolo: Lucca. Ma domani, nel caso di forfait e di arrivederci alla prossima, magari già Lecce, potrebbe cambiare qualcosa: soluzione falso nove.

