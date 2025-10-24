Lucca messo fuori squadra: rimarrà Hojlund come unico e solo attaccante Il comunicato ufficiale"> E’ anche arrivato il comunicato ufficiale. L’attaccante arrivato questa estate è stato già messo fuori rosa. Solo Hojlund a disposizione. Lucca è stato ufficialmente messo fuori squadra, una decisione che ha scosso l’ambiente e i tifosi. La società ha diffuso un comunicato in cui spiega che la scelta è stata presa per motivi tecnici e disciplinari, pur senza entrare nei dettagli. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Con Lucca fuori dai piani immediati, resta ora solo Rasmus Hojlund come unico e solo attaccante disponibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

