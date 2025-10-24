Lucca Comics Trenitalia mette a disposizione 140 treni in più
Saranno 140 i treni in più per un totale di 400mila posti. È il potenziamento di Trenitalia per i regionali, in accordo con la Regione Toscana, in occasione del Lucca Comics 2025 in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il programma completo dei treni ordinari e straordinari delle tratte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
