Lucca Comics Trenitalia mette a disposizione 140 treni in più

Firenzetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno 140 i treni in più per un totale di 400mila posti. È il potenziamento di Trenitalia per i regionali, in accordo con la Regione Toscana, in occasione del Lucca Comics 2025 in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il programma completo dei treni ordinari e straordinari delle tratte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

