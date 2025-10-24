Lucca Comics & Games con J-POP Manga | tra autori cult e il gene del talento di Hideo Kojima

Fra press café, incontri e un'uscita J-POP dedicata a Hideo Kojima, il festival di Lucca Comics & Games quest'anno promette conversazioni d'autore e contaminazioni pop, dal Boy's Love ai soulslike. Quest'anno Lucca Comics & Games si presenta negli stand di J-Pop Manga come un menù degustazione di culture visive: webtoon, manga, graphic novel, fino a un saggio che racconta come nascono le idee di un game designer leggendario. Una tavola imbandita dove il fumetto incontra il gioco, la cucina incontra la narrazione. Ospiti internazionali: dalla notte dei pittori al fuoco dei soulslike Al centro del programma, un press café con Byeonduck, autrice del Boy's Love Painter of the Night, titolo di punta di Lezhin e vincitore per due anni consecutivi dei BL Awards. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

