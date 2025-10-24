Lucca Comics & Games con J-POP Manga | tra autori cult e il gene del talento di Hideo Kojima
Fra press café, incontri e un'uscita J-POP dedicata a Hideo Kojima, il festival di Lucca Comics & Games quest'anno promette conversazioni d'autore e contaminazioni pop, dal Boy's Love ai soulslike. Quest'anno Lucca Comics & Games si presenta negli stand di J-Pop Manga come un menù degustazione di culture visive: webtoon, manga, graphic novel, fino a un saggio che racconta come nascono le idee di un game designer leggendario. Una tavola imbandita dove il fumetto incontra il gioco, la cucina incontra la narrazione. Ospiti internazionali: dalla notte dei pittori al fuoco dei soulslike Al centro del programma, un press café con Byeonduck, autrice del Boy's Love Painter of the Night, titolo di punta di Lezhin e vincitore per due anni consecutivi dei BL Awards. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono tantissime le sorprese e gli ospiti portati a #LuccaCG25 da Bad Publishing Tra sessioni di dediche e edizioni variant è meglio mettere nella propria tabella di marcia un salto al loro stand, non ve ne pentirete assolutamente Lucca Comics & Games: 2 - facebook.com Vai su Facebook
Ecco date, orari, location e come accedere. Inoltre, la mappa per arrivare facilmente ovunque! Tieni questo post sempre a portata di mano: è la tua mappa per vivere le notti di Lucca Comics & Games. - X Vai su X
Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games - Anche quest’anno il Padiglione Carducci si prepara a diventare il fulcro del collezionismo grazie al ritorno di Topps, leader nel settore dei collezionabili sportivi, che accenderà i riflettori sul su ... Da sportmediaset.mediaset.it
140 treni straordinari per raggiungere “Lucca Comics and Games” - Lucca oltre 400mila i posti offerti per la manifestazione in programma dal 29 ottobre al 2 novembre ... Lo riporta intoscana.it
Passerella alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di ‘I Love Lucca Comics & Games’ - Il sindaco Mario Pardini sul red carpet con regista, sceneggiatori e protagonisti della kermesse dedicata al fumetto e al gioco intelligente ... Come scrive luccaindiretta.it