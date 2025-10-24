Lucca Comics & Games 2025 | cambia la viabilità nel centro storico Tutte le modifiche
FIRENZE – In occasione della manifestazione Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 il centro storico di Lucca subirà modifiche temporanee e parziali al disciplinare per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli. Le misure prevedono restrizioni differenti a seconda delle categorie di veicoli e permessi. Durante l’intero periodo, l’accesso e . L'articolo Lucca Comics & Games 2025: cambia la viabilità nel centro storico. Tutte le modifiche proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche questi approfondimenti
In occasione del 250° anniversario della sua nascita, a Lucca Comics & Games troverete l’edizione integrale delle graphic novel tratte dalle opere di Jane Austen! Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento, Emma e Northanger Abbey vengono raccolti in u - facebook.com Vai su Facebook
Ecco date, orari, location e come accedere. Inoltre, la mappa per arrivare facilmente ovunque! Tieni questo post sempre a portata di mano: è la tua mappa per vivere le notti di Lucca Comics & Games. - X Vai su X
I Love Lucca Comics & Games: i protagonisti del film evento alla Festa del Cinema di Roma - I Love Lucca Comics & Games: i protagonisti del film evento alla Festa del Cinema di Roma per una sfilata davvero speciale. Come scrive playstationbit.com
Rai a Lucca Comics&Games 2025: l’impegno delle radio - La main media partnership tra Rai e Lucca Comics&Games si rinnova anche nel 2025, con un ampio coinvolgimento delle testate radiofoniche. Segnala fm-world.it
Passerella alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di ‘I Love Lucca Comics & Games’ - Il sindaco Mario Pardini sul red carpet con regista, sceneggiatori e protagonisti della kermesse dedicata al fumetto e al gioco intelligente ... Scrive luccaindiretta.it