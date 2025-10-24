Lucca Comics cambiano traffico e sosta | la mappa dei divieti

Lucca, 24 ottobre 2025 – È pronto a scattare il piano di viabilità straordinaria in vista di Lucca Comics and Games. Le ordinanze restano bene o male le stesse rodate negli ultimi anni, con qualche piccola modifica riguardo soprattutto agli ingressi in centro storico. Nelle zone a traffico limitato, esteso a tutta l’area pedonale, sarà vietato l’accesso a qualsiasi veicolo – biciclette, residenti, taxi e ncc inclusi – dalle 8 alle 19. Per gli ospiti delle strutture ricettive il divieto scatterà alle 10. Residenti e autorizzati potranno entrare in auto da porta Elisa, porta Sant’Anna, porta Santa Maria – la piazza non potrà però essere attraversata -, porta San Donato (solo in uscita) e porta San Jacopo, con percorsi esterni alla Ztl modificati rispetto al regolare senso di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Comics, cambiano traffico e sosta: la mappa dei divieti

