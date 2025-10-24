Arezzo, 24 ottobre 2025 – Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del “Lucca Comics 2025”, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il programma completo dei treni ordinari e straordinari sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca, è aggiornato e consultabile su Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "mail.gruppofs.it" trenitalia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Comics, arrivano 140 treni in più