Lucca Comics arrivano 140 treni in più
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del “Lucca Comics 2025”, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il programma completo dei treni ordinari e straordinari sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca, è aggiornato e consultabile su Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "mail.gruppofs.it" trenitalia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sono tantissime le sorprese e gli ospiti portati a #LuccaCG25 da Bad Publishing Tra sessioni di dediche e edizioni variant è meglio mettere nella propria tabella di marcia un salto al loro stand, non ve ne pentirete assolutamente Lucca Comics & Games: 2 - facebook.com Vai su Facebook
Ecco date, orari, location e come accedere. Inoltre, la mappa per arrivare facilmente ovunque! Tieni questo post sempre a portata di mano: è la tua mappa per vivere le notti di Lucca Comics & Games. - X Vai su X
Stranger Things 5: a Lucca C&G arrivano i Duffer Brothers, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp - In Piazza San Michele un padiglione immersivo di Stranger Things, con lo store esclusivo dedicato alla serie, attende il pubblico degli accreditati e degli appassionati che arriveranno a Lucca Comics ... Segnala comingsoon.it
I Love Lucca Comics & Games: recensione del film di Manlio Castagna da RoFF 2025 - La recensione di I Love Lucca Comics & Games, il film di Manlio Castagna da RoFF 2025, in sala dal 10 al 12 novembre per I Wonder Pictures. Secondo cinematographe.it
Lucca Comics & Games, gli ultimi annunci prima della fiera tra tanta musica, superstar internazionali e…Hideo Kojima - Il mangaka più atteso di Lucca C&G 2025 è sicuramente Tetuso Hara, autore del leggendario Ken il Guerriero. Secondo wired.it