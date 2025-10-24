Luca Marinelli e il debutto di Alissa Jung | Paternal Leave emoziona in prima tv su Sky Cinema e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV PATERNAL LEAVE, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, in arrivo venerdì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Realizzato da The Match Factory e Wildside (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, PATERNAL LEAVE segna il debutto nel lungometraggi. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Luca Marinelli e il debutto di Alissa Jung: “Paternal Leave” emoziona in prima tv su Sky Cinema e NOW

Approfondisci con queste news

SOLO MARTEDì 28 OTTOBRE In occasione del 10° anniversario dell’uscita al cinema, torna in sala come evento speciale "Non essere cattivo", il terzo e ultimo film firmato Claudio Caligari con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. "Una storia degli anni no - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Borghi e Luca Marinelli tornano insieme sul red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma per rendere omaggio a “Non essere cattivo”, capolavoro di Claudio Caligari, a dieci anni dalla sua uscita Il loro ritorno alla Festa del Cine - X Vai su X

Film Paternal Leave con Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich in prima tv - Sky Cinema presenta in prima TV Paternal Leave, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, in arrivo venerdì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now. Lo riporta msn.com

Paternal Leave approda su SKY e NOW - Sky Cinema presenta in prima TV PATERNAL LEAVE, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, in arrivo domani, venerdì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e ... cinefilos.it scrive

Non essere cattivo , dieci anni dopo: come Borghi e Marinelli hanno trasformato l’ultimo film di Caligari in un cult del cinema italiano - A dieci anni dall’uscita, il capolavoro postumo di Claudio Caligari torna al cinema per tre giornate- Scrive vanityfair.it