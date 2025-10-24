Luca Bottura per la prima volta ci ha fatto ridere | che autogol nella smania di attaccare il Secolo
Luca Bottura ha dedicato a noi del Secolo d’Italia, l’ennesimo post bilioso e saccente. E come capita spesso ai saccenti, ha rimediato una figura barbina. Lo ha fatto su X (ma non doveva abbandonarlo con l’arrivo di Elon Musk?). Un post che non meriterebbe neanche una replica, perché ironizza sul termine a suo dire sbagliato, di “ Remuntada ”, citato nel titolo di un nostro articolo. A Bottura non rispondiamo praticamente quasi mai per un motivo pratico: i commenti dei nostri lettori sono sempre preceduti dalla domanda: chi è Bottura? Chi si scomoda a rispondere inizia con l’attaccare il povero chef stellato ( Bottura Massimo) che, effettivamente, dopo aver mostrato sui social la sua ricetta della pasta e fagioli “ molecolare “, qualche improperio potrebbe meritarlo davvero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
