Lotto la fortuna bacia due messinesi | vinti oltre 34mila euro
Il Lotto sorride alla Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 34mila euro in provincia di Messina: una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote regalano, con una giocata da 10 euro, oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di Saponara in via Nazionale, a cui si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
