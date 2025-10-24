Lotto e 10eLotto | pioggia di vincite in Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto Lotto: a Trentola Ducenta e Marigliano vinti oltre 60mila euro Festeggia la Campania con il Lotto. La vincita più alta dell’estrazione di giovedì 23 ottobre è stata infatti realizzata a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta: centrati 52.500 euro grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in via Dottor Salvator Pompella. A questi si aggiungono oltre 8mila euro a Marigliano, provincia di Napoli, in via Undici Settembre. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio 2025. 10eLotto: a Perdifumo e Marigliano doppietta da 30mila euro Il 10eLotto premia la Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto e 10eLotto: pioggia di vincite in Campania

