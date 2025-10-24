Lotto ' colpo' nel napoletano | il terno vincente sulla ruota partenopea
Si festeggia a Marigliano, nel napoletano, grazie al gioco del Lotto. Nell'ultima estrazione, infatti, è stata centrata una vincita da 8.000 euro con i numeri 28-72-82 sulla ruota partenopea.E sempre a Marigliano - riferisce Agimeg - è stata registrata una vincita anche al 10eLotto da 15.000 euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
