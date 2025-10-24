Lotta Greco-romana | sorride il Cab Campionati iridati in Ungheria | Zappalà conquista l’argento
Un argento mondiale per il Cab, firmato da Alessandro Zappalà nella lotta. Si sono chiusi i mondiali Lotta Veterani, a Tatabanya (Ungheria), con il podio, nella categoria 88 chili, di Zappalà allenatore del Club Atletico Bologna, unico italiano a salire sul podio nella greco romana. Zappalà è riuscito vincere la prima lotta contro il turco Kaia in un incontro tiratissimo che lo ha visto prevalere 11-8. Nel secondo combattimento contro l’atleta di casa Angyal, l’azzurro era stato penalizzato dall’arbitraggio casalingo. Riuscito a tornare in piedi, Zappalà ha sfoderato il suo potente ribaltone, una rovesciata che non ha lasciato scampo al magiaro riuscendo così a conquistare la finale per il primo posto contro il francese Calixte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
