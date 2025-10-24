Lotta alla povertà | le armi scariche dell’Ue e il ruolo dell’Italia

Tpi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo discorso “State of the Union” del mese scorso, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’obiettivo di eradicare la povertà in Europa entro il 2050. Non si tratta solo di un orizzonte morale: è un piano politico e sociale ambizioso, destinato a incidere sulla coesione e sul futuro dell’Unione. Secondo i dati Eurostat, oltre 93 milioni di persone in Europa – il 21,4% della popolazione – sono oggi a rischio povertà o esclusione sociale. Ma portare numeri di tale entità a zero richiederà uno sforzo ben superiore rispetto a quello adottato finora.  Per raggiungere questo obiettivo, la presidente ha annunciato anche la creazione della prima Strategia europea contro la povertà (Eu Anti-Poverty Strategy). 🔗 Leggi su Tpi.it

lotta alla povert224 le armi scariche dell8217ue e il ruolo dell8217italia

© Tpi.it - Lotta alla povertà: le armi (scariche) dell’Ue e il ruolo dell’Italia

Scopri altri approfondimenti

lotta povert224 armi scaricheLotta alla povertà: le armi (scariche) dell’Ue e il ruolo dell’Italia - Von der Leyen ha fissato l’obiettivo: azzerare il numero di indigenti entro il 2050. tpi.it scrive

Avellino, lotta alle armi e alle baby gang: la difesa in oratori e scuole - Centri di ascolto contro la microcriminalità e la diffusione delle armi tra i giovani nelle scuole e negli oratori. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Povert224 Armi Scariche