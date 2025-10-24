Lotta ai turmori il Prime Center di Cesena vola a Boston per il congresso sull' oncologia Integrata

Riconoscimento a livello mondiale, nonostante sia una struttura relativamente giovane, nata nel 2021 dall’impegno dell’Istituto oncologico romagnolo e dalla visione lungimirante del suo fondatore, Dino Amadori, il Prime Center di Cesena è stato invitato al Congresso Internazionale della Society. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it