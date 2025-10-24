L' oroscopo di oggi - venerdì 24 ottobre 2025

Ariete ?? Oggi vince la tua intraprendenza a prendere di petto alcune situazioni che specie nel lavoro, stavano andando a rilento. Caro Ariete la Luna nel segno dello Scorpione assieme a Mercurio e Marte smuovono il campo per te relativo alle finanze ma anche all’aspetto decisionale: non vuoi più rimandare nessuna decisione. In amore venerdì di pura passione ma anche di una certa tua insofferenza ed eccessiva veemenza ne l’esprimere ciò che sentì. Tanto lo so a te le sfumature nei sentimenti non sono mai andate a genio. Tuttavia per non rischiare di spaventare chi ti piace ti consiglio di usare tanta grazia della tua energia per costruire nuovi traguardi per la tua coppia, senza cedere spazio all’ansia di fare tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

