L' oro l' aldilà il volto umano dei Re Aperta fino al 3 maggio 2026 la sontuosa esposizione è stata realizzata con il ministero della cultura del Cairo Ospita 130 reperti prestiti mai visti prima in Italia
R oma, 23 ott. (askanews) – Dal 24 ottobre al 3 maggio 2026: sei mesi a Roma alle Scuderie del Quirinale per vedere I Tesori dei Faraoni, la sontuosa mostra in collaborazione con il ministero della cultura del Cairo, con prestiti mai visti prima in Italia. Evento sponsorizzato fra gli altri da Eni e Intesa Sanpaolo; coinvolte tutte le scuole del Lazio per portare gli studenti nell’antico Egitto, molte decine di persone al lavoro per montare i preziosi reperti, già prenotati quarantamila biglietti e si punta al mezzo milione. Leggi anche › Al lavoro con. Divina Centore, egittologa I Tesori dei Faraoni, viaggio nella mostra-evento: alle Scuderie del Quirinale 130 incredibili reperti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
