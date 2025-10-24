“Il nostro Consorzio - spiega il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l'ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l'attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”. Sarà dunque, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CASTENASO sabato 1° novembre