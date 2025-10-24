lorenzo musetti non fa sconti a moutet e vola in semifinale a vienna

Lorenzo Musetti rende ancora Vienna italiana. Rimane vivo il sogno di una finale tutta tricolore all’ATP 500 che si tiene nella Wiener Stadthalle: il toscano batte con il punteggio di 6-3 6-4 il francese Corentin Moutet, che il suo estro lo mantiene sempre, ma a questo non riesce a far seguire la continuità necessaria per togliere dal torneo un top ten che vede sempre più vicino l’obiettivo delle ATP Finals di Torino. Sarà di nuovo sfida ad Alexander Zverev: con il tedesco bilancio di 3-1, che poi sarebbe 3-0 in match completi, e ricordo positivo del quarto proprio a Vienna di un anno fa, in cui arrivò la vittoria in rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it

