Lorenzo Musetti non fa sconti a Moutet e vola in semifinale a Vienna

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti rende ancora Vienna italiana. Rimane vivo il sogno di una finale tutta tricolore all’ATP 500 che si tiene nella Wiener Stadthalle: il toscano batte con il punteggio di 6-3 6-4 il francese Corentin Moutet, che il suo estro lo mantiene sempre, ma a questo non riesce a far seguire la continuità necessaria per togliere dal torneo un top ten che vede sempre più vicino l’obiettivo delle ATP Finals di Torino. Sarà di nuovo sfida ad Alexander Zverev: con il tedesco bilancio di 3-1, che poi sarebbe 3-0 in match completi, e ricordo positivo del quarto proprio a Vienna di un anno fa, in cui arrivò la vittoria in rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it

lorenzo musetti non fa sconti a moutet e vola in semifinale a vienna

© Oasport.it - Lorenzo Musetti non fa sconti a Moutet e vola in semifinale a Vienna

Leggi anche questi approfondimenti

lorenzo musetti fa scontiLorenzo Musetti non fa sconti a Moutet e vola in semifinale a Vienna - Rimane vivo il sogno di una finale tutta tricolore all'ATP 500 che si tiene nella Wiener Stadthalle: il ... oasport.it scrive

lorenzo musetti fa scontiCambia l’avversario di Lorenzo Musetti a Vienna: Tsitsipas non si presenta - Alla fine non sarà Stefanos Tsitsipas il primo avversario di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Vienna 2025, in seguito al forfait del greco che ha dato la ... Lo riporta oasport.it

lorenzo musetti fa scontiMusetti e Sonego, la Francia vi fa la festa: è un venerdì 17 nero, ma Lorenzo "vede" le Finals. Per la Davis, solo allarmi - ATP 250 Bruxelles, Musetti cede in due set a Mpetshi Perricard, alimentando i soliti dubbi di tenuta sul veloce. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Musetti Fa Sconti