Pisa, 24 ottobre 2025 – Squilla il telefono, un numero sconosciuto. Lorenzo Benericetti, classe 2006, appena diplomato con lode al liceo Marconi di San Miniato con una media di 9,93, risponde senza immaginare che sta per ricevere una delle notizie più belle della sua vita. Dall’altra parte c’è la conferma ufficiale: è stato nominato Alfiere del Lavoro dal presidente della Repubblica. Un riconoscimento che premia anni di studio, impegno e passione, ma anche una curiosità viva che attraversa tutte le sue scelte: medaglia di bronzo ai Campionati italiani di Fisica, semifinalista alle Olimpiadi di Matematica, appassionato di poesia e pianoforte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lorenzo Benericetti, 19 anni, Alfiere del lavoro: “Una vita tra fisica e poesia. Vorrei restare in Italia e lavorare all’Esa”