Lorenzo Benericetti 19 anni Alfiere del lavoro | Una vita tra fisica e poesia Vorrei restare in Italia e lavorare all’Esa

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 24 ottobre 2025 – Squilla il telefono, un numero sconosciuto. Lorenzo Benericetti, classe 2006, appena diplomato con lode al liceo Marconi di San Miniato con una media di 9,93, risponde senza immaginare che sta per ricevere una delle notizie più belle della sua vita. Dall’altra parte c’è la conferma ufficiale: è stato nominato Alfiere del Lavoro dal presidente della Repubblica. Un riconoscimento che premia anni di studio, impegno e passione, ma anche una curiosità viva che attraversa tutte le sue scelte: medaglia di bronzo ai Campionati italiani di Fisica, semifinalista alle Olimpiadi di Matematica, appassionato di poesia e pianoforte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lorenzo benericetti 19 anni alfiere del lavoro una vita tra fisica e poesia vorrei restare in italia e lavorare all8217esa

© Lanazione.it - Lorenzo Benericetti, 19 anni, Alfiere del lavoro: “Una vita tra fisica e poesia. Vorrei restare in Italia e lavorare all’Esa”

Argomenti simili trattati di recente

lorenzo benericetti 19 anniLorenzo Benericetti, 19 anni, Alfiere del lavoro: “Una vita tra fisica e poesia. Vorrei restare in Italia e lavorare all’Esa” - Il ragazzo di San Miniato, appena diplomato con lode, premiato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Benericetti 19 Anni