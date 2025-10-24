Loreggia un nuovo appuntamento | martedì parte il Gruppo di Lettura

Per la prima volta, la lettura collettiva diventa un appuntamento fisso a Loreggia. Martedì 28 ottobre, alle 21, la Sala consiliare di via Vecellio ospiterà il primo incontro del neonato “Gruppo di Lettura”, un ciclo di appuntamenti settimanali aperti a tutti coloro che vogliono condividere il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

