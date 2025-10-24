Londra Zelensky ricevuto da re Carlo III a Windsor
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Windsor da re Carlo III. È il loro terzo incontro quest'anno. Arrivato al Castello di Windsor, Zelensky è stato omaggiato dal saluto reale ed è stato suonato l'inno nazionale ucraino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
$Tg2000 - La premier $Meloni al vertice dei $volenterosi a $Londra$24ottobre $RussiaUkraineWar $Ucraina $Kiev $Zelensky $Sanzioni $Russia $Putin $NEWS $TV2000 @tg2000it - X Vai su X
A Londra lunedì è iniziato il processo per l'estradizione in Ucraina del deputato del popolo Artëm Dmytruk. Come ha riferito lo stesso deputato sul suo canale Telegram, le sedute legali dureranno almeno cinque giorni e sono fondamentali nel processo di estra - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina: Zelensky ricevuto da re Carlo III a Windsor - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Windsor da Re Carlo III. Da lapresse.it
Re Carlo riceve Zelensky al castello di Windsor - Re Carlo III ha ricevuto al castello di Windsor il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto nel Regno Unito per prendere parte a una riunione della coalizione dei volent ... Secondo msn.com
Zelensky a Downing Street per incontrare Starmer - Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro bilaterale. Lo riporta libero.it