londra zelensky ricevuto da re carlo iii a windsor

24 ott 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Windsor da re Carlo III. È il loro terzo incontro quest'anno. Arrivato al Castello di Windsor, Zelensky è stato omaggiato dal saluto reale ed è stato suonato l'inno nazionale ucraino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

