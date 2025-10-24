Londra Zelensky a Downing Street | incontro con la Coalizione dei Volenterosi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Downing Street dal primo ministro britannico Keir Starmer, poco prima della riunione della Coalizione dei Volenterosi. L'incontro a Londra riunisce i Paesi che si sono impegnati a garantire il sostegno alla sicurezza dell'Ucraina in caso di un cessate il fuoco. Regno Unito e Francia guidano l'iniziativa diplomatica, con l'obiettivo di definire un futuro di stabilità per Kiev nel contesto della guerra ancora in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

