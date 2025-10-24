Nel cuore di Londra, i leader della “Coalizione dei volenterosi” si ritrovano per decidere come sostenere Kyiv nell’inverno che arriva. Tra i dossier più urgenti: armi a lungo raggio, scudo aereo e infrastrutture energetiche. Al tavolo ci sono Keir Starmer e Volodymyr Zelensky, con altri capi di governo collegati a distanza. Londra alza l’asticella della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Londra riunisce gli alleati: più armi e scudo aereo per Kyiv