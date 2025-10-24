Londra riunisce gli alleati | più armi e scudo aereo per Kyiv
Nel cuore di Londra, i leader della “Coalizione dei volenterosi” si ritrovano per decidere come sostenere Kyiv nell’inverno che arriva. Tra i dossier più urgenti: armi a lungo raggio, scudo aereo e infrastrutture energetiche. Al tavolo ci sono Keir Starmer e Volodymyr Zelensky, con altri capi di governo collegati a distanza. Londra alza l’asticella della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una mostra straordinaria che riunisce un capolavoro della miniatura trecentesca: la Bibbia Istoriata Padovana, manoscritto nato nella Padova carrarese e oggi custodito tra The British di Londra e Accademia dei Concordi. Le oltre 800 miniature di questo ecce - facebook.com Vai su Facebook
Una folla compatta, ferita ma determinata, si riunisce per ricordare le vittime ebraiche di Israele e per piangere anche le nuove morti nella sinagoga di Heaton Park, a Manchester, durante lo Yom Kippur. - X Vai su X