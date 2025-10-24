L' omicidio Mattarella i timori di Piritore | Qualche cosa fanno La moglie | Sei tu uccello del malaugurio Dopo 40 anni che c devono fare

"Qualche cosa fanno": così Filippo Piritore, ex prefetto che avrebbe depistato le indagini sull'omicidio dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, non sapendo di essere intercettato confidava alla moglie il timore di essere coinvolto in iniziative giudiziarie. embedpost id="2119054" Era il 22 settembre 2024 e da poco era stato interrogato dalla Procura. "Tutto quello che mangio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'omicidio Mattarella, i timori di Piritore: "Qualche cosa fanno". La moglie: "Sei tu uccello del malaugurio. Dopo 40 anni che c.... devono fare"

News recenti che potrebbero piacerti

Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - facebook.com Vai su Facebook

Gabriele Finotello, chi è il giovane graziato da Mattarella dopo l'omicidio del padre violento e alcolizzato - X Vai su X

Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni di Piritore: "Sto male da quando mi hanno convocato" - La donna lo tranquillizza dicendogli che "dopo 40 anni non possono fare niente" e Piritore risponde "speriamo". Segnala adnkronos.com

Omicidio Piersanti Mattarella, l'ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore arrestato dopo 45 anni per depistaggio - Filippo Piritore, ex prefetto ed ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo, è stato arrestato, si trova ai domiciliari. Lo riporta tg.la7.it

Omicidio Mattarella: ai domiciliari per depistaggio l’ex prefetto e funzionario di polizia Piritore - “Gravemente inquinate le indagini sul delitto dell’ex presidente della Regione Siciliana” ... Lo riporta italiaoggi.it