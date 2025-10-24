L’omicidio di Voghera L’ex assessore Adriatici ottiene l’abbreviato | Siamo soddisfatti

Massimo Adriatici sarà giudicato con rito abbreviato. Ieri, nella seconda seduta dell’udienza preliminare che vede imputato l’ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera accusato di omicidio per aver sparato la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera al 39enne Youns El Boussettaoui provocandone la morte, il giudice Luigi Riganti ha dato il benestare alla richiesta della difesa, accogliendo alcuni documenti già depositati a settembre (alcune testimonianze della difesa, una perizia sull’arma e l’interrogatorio all’imputato). La Procura ha invece depositato il procedimento disciplinare di sospensione dalla professione forense per tre anni, contro cui Adriatici ha fatto ricorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

