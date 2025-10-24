L' omicidio di Piersanti Mattarella arrestato per depistaggio l' ex prefetto Filippo Piritore

24 ott 2025

La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Lo rende noto la Procura di Palermo. Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell’ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Sentito dai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

