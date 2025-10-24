L' omicidio di Piersanti Mattarella arrestato per depistaggio l' ex prefetto Filippo Piritore
La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Lo rende noto la Procura di Palermo. Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell’ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Sentito dai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
A correggere le bozze ci ho messo giusto un mese, ma oggi ho dato il “si stampi” al mio prossimo libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980” per Einaudi editore. Mi sono servito del delitto Mattarella del 6 g - facebook.com Vai su Facebook
