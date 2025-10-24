L’omicidio di Comunanza Funari parla al giudice | | Non volevo fare del male

"Sono rammaricato per quanto accaduto; non volevo fare del male a nessuno, avevo un buon rapporto con Renzo e Maria Antonietta e con le loro figlie. Mi dispiace per quello che hanno patito e se potessi tornare indietro agirei in maniera diversa". Questa la dichiarazione spontanea che Claudio Funari ha pronunciato ieri davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli in occasione dell’udienza che riguarda la richiesta di rinvio a giudizio del 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi, avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

