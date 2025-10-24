Lollobrigida | Per agricoltura record finanziamenti con 15 miliardi – Il video
(Agenzia Vista) Brescia, 24 ottobre 2025 L’agricoltura italiana “oggi segna un record come stanziamenti di un Governo nella storia repubblicana: 15 miliardi di euro. Annunceremo, è notizia di queste ore, un ulteriore finanziamento molto importante che nella revisione del PNRR assegna all’agricoltura altre centinaia di milioni di euro per garantire la produzione di energia pulita senza togliere terreno agricolo ma utilizzando fattorie, stabilimenti, impianti di trasformazione. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’incontro organizzato da Coldiretti alla 97esima Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari (Brescia). 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
7^ FIERA DELL'AGRICOLTURA Sabato 25 Ottobre - ore 10:00 Durante la cerimonia inaugurale sarà trasmesso il saluto dell’Onorevole Francesco Lollobrigida - Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida a Bari in visita negli stand espositivi di Agrilevante. Nella clip di Michele Mitarotondo assaggia il pane di Altamura: "Un capolavoro" - X Vai su X
Lollobrigida: Per agricoltura record finanziamenti con 15 miliardi - L’agricoltura italiana “oggi segna un record come stanziamenti di un Governo nella storia repubblicana: 15 miliardi di euro. Come scrive ilgiornale.it
Per agricoltura record finanziamenti, zootecnia è pilastro - "Il ruolo delle stalle nel nostro paese diventa di fondamentale importanza per quanto riguarda lo sviluppo economico che genera nell'intera filiera agroalimentare il dato pi ... Si legge su libero.it
Lollobrigida: per agricoltura record stanziamenti a 15 mld - (askanews) – L’agricoltura italiana “oggi segna un record come stanziamenti di un Governo nella storia repubblicana: 15 miliardi di euro. Si legge su msn.com