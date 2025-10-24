Lollobrigida a Milano | la cucina italiana è identità ed economia

Una platea gremita, il palco che accoglie cuochi, produttori e istituzioni: a Milano, al Teatro Arcimboldi, la presentazione della 46esima edizione de Le Guide de L'Espresso diventa racconto del Paese. Dal palco, Francesco Lollobrigida rivendica il valore dell'enogastronomia italiana come ricchezza e cultura, indicando una rotta fatta di identità, lavoro e visione condivisa.

