L’olio extra vergine di oliva sannita incontra l’Europa | successo per il progetto Yep

Anteprima24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un ponte tra le eccellenze del Sannio e le istituzioni europee. Questo il cuore della visita organizzata dalla Pro Loco “Ugo Pedicini” di Foglianise a Vitulano nel monastero delle Maestre Pie Filippini nell’antico Borgo dei Fuschi, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Youth European Parliament (YEP)”. I 45 giovani partecipanti da 7 Paesi hanno scoperto i segreti dell’ olio extra vergine di oliva, le relative produzioni e le principali varietà territoriali con l’ agronomo Sebastian Limata. Il progetto YEP, capitanato dalla Pro Loco, forma giovani cittadini europei consapevoli simulando i lavori del Parlamento UE. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

