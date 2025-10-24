L’ok della Corte dei Conti tarda ad arrivare ma Webuild ha già aperto le candidature per lavorare al ponte sullo Stretto Quali sono i profili più cercati
Esattamente un mese fa la Corte dei Conti chiedeva ulteriori chiarimenti al governo sul dossier necessario a dare il via al ponte sullo Stretto di Messina. Oggi l’ufficio che ha in esame i documenti ha deciso la trasmissione delle pratiche all’organo collegiale, in virtù di varie criticità riscontrate sui piani delle procedure e delle norme europee. Eppure sul sito di Webuild, in testa al consorzio Eurolink che si è aggiudicato l’appalto del ponte, sono già comparsi i moduli di candidatura per lavorare all’opera da almeno 13 miliardi. Oltre a diverse posizioni dirigenziali aperte, ci sono moduli di candidatura spontanea per operai e membri dello staff. 🔗 Leggi su Open.online
