L’occhio della Polizia che non dorme mai

Nel mondo contemporaneo la polizia non è più quella che presidia le strade, ma quella che abita gli schermi, un potere invisibile che vigila le coscienze e registra i desideri. Paradossalmente, l’universo antagonista e anarchico, sempre in lotta con l’autorità pubblica, accetta la polizia che annichilisce l’anima, tecnologica, algoritmica, privata. Nel garantire una libertà apparente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’occhio della Polizia che non dorme mai

