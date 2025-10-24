Locatelli Tudor | atteso un confronto diretto tra allenatore e capitano Il motivo e tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

Locatelli Tudor, il capitano in panchina a Madrid è un caso: la sua esclusione fa discutere, ora serve un confronto per il bene della squadra. Una panchina che pesa come un macigno. La sconfitta di Madrid, pur onorevole, lascia in eredità uno strascico polemico che non riguarda solo il risultato. Come riportato da Tuttosport, la gestione di Manuel Locatelli sta diventando un caso. L’esclusione del capitano bianconero dall’undici titolare nella partita più importante della stagione è un segnale che il feeling tra il centrocampista e Igor Tudor è da ritrovare. Locatelli Juve: una panchina che fa discutere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Tudor: atteso un confronto diretto tra allenatore e capitano. Il motivo e tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

