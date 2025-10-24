Lobuono incontra gli industriali foggiani | Il Gino Lisa deve essere potenziato

“Il Gino Lisa deve essere una certezza”. Lo ha detto oggi il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia Luigi Lobuono, nella sede di Confindustria Foggia. “È inaccettabile – ha proseguito - che un aeroporto abbia per tre mesi il volo perché semmai c’è la campagna elettorale e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

