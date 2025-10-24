Lobuono incontra gli industriali foggiani | Il Gino Lisa deve essere potenziato

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Gino Lisa deve essere una certezza”. Lo ha detto oggi il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia Luigi Lobuono, nella sede di Confindustria Foggia. “È inaccettabile – ha proseguito - che un aeroporto abbia per tre mesi il volo perché semmai c’è la campagna elettorale e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

IMPRENDITORI Foggia: incontro tra Luigi Lobuono e gli imprenditori foggiani nella sede di Confindustria - Il candidato del Centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia, Giuseppe Lobuono, incontrerà gli imprenditori della Capitanata ... statoquotidiano.it scrive

lobuono incontra industriali foggianiLobuono in Comune a Bari: incontro con i consiglieri di centrodestra - Il candidato al ruolo di governatore pugliese è stato informato sulle principali criticità presenti nell'area metropolitana e nel capoluogo regionale: l'analisi ha riguardato l'inefficienza della sani ... Lo riporta baritoday.it

Lobuono si presenta ai foggiani: “Capitanata trattata come una Cenerentola dal centrosinistra" - , esiste una Puglia che parte dal Subappennino Dauno e arriva fino a Santa Maria di Leuca, e tutte le città, tutti i paesi devono essere t ... Si legge su foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lobuono Incontra Industriali Foggiani