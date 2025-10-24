Lo zaino non provoca scoliosi | i falsi miti che confondono studenti e genitori Cosa dice la scienza

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zaini sempre più pesanti e posture a rischio: la sicurezza sanitaria degli studenti torna protagonista nelle scuole, tra normative ministeriali, consigli degli esperti e false credenze da sfatare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Droga nello zaino, soldi falsi nella testiera del letto e armi nella stanza: arrestato 25enne - Rimini, 23 settembre 2025 – Cocaina e hashish nascosti nello zaino, banconote false infilate nella testiera del letto, armi di ogni tipo sparse per la stanza, compresa una balestra con tanto di dardi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Zaino Provoca Scoliosi Falsi