Lo stato di agitazione degli impiegati comunali incontro dal sindaco e accordo
Dopo l'assemblea e lo stato di agitazione indetto dai sindacati al Comune su buoni pasto, pagamento produttività e progressioni oggi si è tenuto l’incontro tra le organizzazioni sindacali, il direttore generale Puccio e il primo cittadino Basile. Nel corso della riunione - secondo quanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
