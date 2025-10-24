Lo Squacquerone della cooperativa cesenate ancora in finale all' Italian Cheese Awards
Dopo il successo dello scorso anno, Centrale del Latte di Cesena torna protagonista agli Italian Cheese Awards, il più importante riconoscimento nazionale dedicato ai migliori formaggi italiani. L’azienda cesenate è infatti finalista nella categoria “Freschissimo” con il suo Squacquerone di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
