Lo sport come scuola di vita | valori crescita e responsabilità
Tempo di lettura: 3 minuti La storia cittadina, il valore dello sport, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la solidarietà: tutti valori che hanno costituito il fulcro dell’incontro della Juvecaserta 2021 con i giovani studenti del Liceo Manzoni; un incontro reso ancor più significativo dall’importante presenza del Questore di Caserta Andrea Grassi. L’idea che lo sport non è soltanto un’attività fisica o una competizione, ma un vero e proprio percorso di formazione personale, capace di trasmettere valori, insegnamenti e competenze utili in ogni ambito della vita è stato al centro degli interventi della Dirigente scolastica, Adele Vairo, del presidente della Juvecaserta, Francesco Farinaro, del questore Andrea Grassi e del coach del club bianconero, Lino Lardo, presente all’incontro con il responsabile del settore giovanile, Alex Di lauro, e gli atleti Stefano Pisapia e Matej Radunic. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
