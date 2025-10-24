Lo scisma di Enrico VIII Tra identità e contrasti Ma l’orizzonte è comune

di Franco Cardini Un evento storico, a quanto sembra. A distanza di un altro evento, storico anch’esso, che ne fu causa diretta e precedente immediato. Potrebb’essere l’avvìo della soluzione storica di uno scisma: anche se la strada, in tale caso, appare ancora lunga. Qualcuno ha osservato che c’era bisogno di un Papa americano per impostare la soluzione di un antico, immenso diverbio tra la Chiesa cattolica e la corona d’ Inghilterra. Voci precipitose: e da entrambe le parti le rispettive diplomazie hanno risposto, con ben misurata cortesia, che non è il caso di abbandonarsi a facili entusiasmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo scisma di Enrico VIII. Tra identità e contrasti. Ma l’orizzonte è comune

