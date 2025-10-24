Lo sciopero spiegato ai bambini grazie all' Orso Cedo di Max Gerardi

Lo sciopero spiegato ai più piccoli. L’idea è venuta a un consulente del lavoro di Torino, Massimiliano Gerardi, che mercoledì 5 novembre alle 18 all’Unione Industriali di Torino, via Fanti 17, presenterà, in anteprima, il libro per bambini “L’orso Cedo e lo sciopero”.Il libro, edito da Buckfast. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

