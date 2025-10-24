Lo schiaffo della Bce a Landini | nessun fiscal drag con Meloni E lui si consola con il solito sciopero preventivo

Nuova figuraccia di Maurizio Landini che si consola con il solito sciopero preventivo (contro la manovra che ancora non è nero su bianco) che domani regalerà agli italiani l’ennesimo sabato nero. Questa volta lo schiaffone al malconcio segretario della Cgil arriva dalla Bce. Tra le tante accuse che il sindacalista rivolge come un disco rotto al governo Meloni  anche quella di impoverire gli italiani con il cosiddetto “fiscal drag” (drenaggio fiscale) cioè l’aumento delle tasse reali dovuto all’inflazione. Niente di più falso. La Bce smentisce Landini sul fiscal drag: il governo restituisce il 40% in più. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

